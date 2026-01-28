Chugai Pharmaceutical Aktie

WKN: 857216 / ISIN: JP3519400000

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Chugai Pharmaceutical präsentiert Quartalsergebnisse

Chugai Pharmaceutical wird am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 73,97 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Chugai Pharmaceutical 55,64 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Chugai Pharmaceutical nach den Prognosen von 5 Analysten 325,56 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 302,07 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 262,38 JPY im Vergleich zu 235,39 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1.245,77 Milliarden JPY, gegenüber 1.170,61 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

