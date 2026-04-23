Ausblick: Chugai Pharmaceutical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chugai Pharmaceutical wird am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 66,38 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,34 Prozent erhöht. Damals waren 59,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 288,46 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Chugai Pharmaceutical für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 303,59 Milliarden JPY aus.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 308,73 JPY, gegenüber 263,73 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 1.375,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.257,94 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at