Chugai Pharmaceutical Aktie
WKN: 857216 / ISIN: JP3519400000
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Chugai Pharmaceutical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chugai Pharmaceutical stellt am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 76,64 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 67,57 JPY je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 345,62 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 333,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 306,97 JPY je Aktie, gegenüber 263,73 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 1.380,11 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.257,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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