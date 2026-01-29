Chugoku Electric Power Aktie

WKN: 864366 / ISIN: JP3522200009

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Chugoku Electric Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chugoku Electric Power veröffentlicht am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 6,70 JPY. Dies würde einer Verringerung von 91,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Chugoku Electric Power 75,31 JPY je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 6,54 Prozent auf 377,70 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 354,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 230,28 JPY, gegenüber 273,70 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1.465,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.529,22 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

