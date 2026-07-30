Chugoku Electric Power Aktie
WKN: 864366 / ISIN: JP3522200009
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Chugoku Electric Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Chugoku Electric Power präsentiert am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 24,50 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 74,54 JPY je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 343,30 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 329,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 113,53 JPY, gegenüber 190,61 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1.534,28 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.442,30 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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30.07.26
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