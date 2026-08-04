Chunghwa Telecom Aktie

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WKN DE: A1H4PX / ISIN: US17133Q5027

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Chunghwa Telecom gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chunghwa Telecom äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Chunghwa Telecom für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,425 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Chunghwa Telecom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,91 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 USD aus. Im Vorjahr waren 1,60 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 7,78 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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