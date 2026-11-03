Ausblick: Chunghwa Telecom gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chunghwa Telecom lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chunghwa Telecom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,412 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,91 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,81 Milliarden USD, gegenüber 7,58 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net