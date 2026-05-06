Ausblick: Chunghwa Telecom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chunghwa Telecom gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,408 USD je Aktie gegenüber 0,380 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,46 Prozent auf 1,81 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 7,76 Milliarden USD, gegenüber 7,58 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at