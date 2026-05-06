Chunghwa Telecom Aktie
WKN DE: A1H4PX / ISIN: US17133Q5027
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Chunghwa Telecom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chunghwa Telecom gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,408 USD je Aktie gegenüber 0,380 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,46 Prozent auf 1,81 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 7,76 Milliarden USD, gegenüber 7,58 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chunghwa Telecom Co Ltd (spons. ADRs)
|
06.05.26
|Ausblick: Chunghwa Telecom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: Chunghwa Telecom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)