Chunghwa Telecom Aktie

Chunghwa Telecom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H4PX / ISIN: US17133Q5027

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Chunghwa Telecom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chunghwa Telecom wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,380 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chunghwa Telecom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Chunghwa Telecom für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,10 Milliarden USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, gegenüber 1,49 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 7,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 7,16 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

