Ausblick: Church Dwight präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Church Dwight wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,836 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Church Dwight noch 0,760 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Church Dwight 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,64 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Church Dwight 1,58 Milliarden USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,50 USD im Vergleich zu 2,37 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 6,20 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,11 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at