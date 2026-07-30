Ausblick: Church Dwight stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Church Dwight wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,896 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,51 Milliarden USD umgesetzt.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,76 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,18 Milliarden USD, gegenüber 6,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at