Ausblick: Church Dwight stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Church Dwight stellt am 01.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Church Dwight im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,890 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Church Dwight mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,77 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,14 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,20 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at