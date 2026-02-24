Ausblick: Churchill Downs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Churchill Downs präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,969 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Churchill Downs 0,950 USD je Aktie eingenommen.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 624,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 659,8 Millionen USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,93 USD, gegenüber 5,68 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,73 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at