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WKN: 923011 / ISIN: US1714841087

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Churchill Downs legt Quartalsergebnis vor

Churchill Downs wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 1,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 695,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 683,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,83 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,29 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 3,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,93 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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