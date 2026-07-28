Churchill Downs Aktie
WKN: 923011 / ISIN: US1714841087
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Churchill Downs stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Churchill Downs gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,45 USD aus. Im letzten Jahr hatte Churchill Downs einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 978,3 Millionen USD – ein Plus von 4,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Churchill Downs 934,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,96 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,29 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 3,03 Milliarden USD, gegenüber 2,93 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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