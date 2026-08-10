CI& a Aktie
WKN DE: A3C7D4 / ISIN: KYG213071064
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: CI&T A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CI&T A wird am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,094 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CI&T A noch 0,070 USD je Aktie eingenommen.
CI&T A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 140,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,389 USD, gegenüber 0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 567,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 489,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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