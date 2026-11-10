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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: CI&T A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CI&T A öffnet am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen, dass CI&T A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,096 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll CI&T A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 146,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CI&T A 127,3 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,342 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 570,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 489,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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