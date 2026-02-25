Ausblick: CIA de Minas Buenaventura stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CIA de Minas Buenaventura wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,673 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CIA de Minas Buenaventura ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll CIA de Minas Buenaventura im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 522,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 74,10 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,17 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,59 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at