CIA de Minas Buenaventura Aktie
WKN: 900844 / ISIN: US2044481040
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: CIA de Minas Buenaventura stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CIA de Minas Buenaventura wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,673 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CIA de Minas Buenaventura ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll CIA de Minas Buenaventura im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 522,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 74,10 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,17 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,59 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CIA de Minas Buenaventura
|
07:01
|Ausblick: CIA de Minas Buenaventura stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: CIA de Minas Buenaventura stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: CIA de Minas Buenaventura stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: CIA de Minas Buenaventura stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu CIA de Minas Buenaventura
Aktien in diesem Artikel
|CIA de Minas Buenaventura
|33,20
|1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.