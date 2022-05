Ausblick: Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (spons ADRs) präsentiert in der am 03.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,138 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (spons ADRs) 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 26,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 212,7 Millionen USD gegenüber 167,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,408 USD, gegenüber 0,283 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 680,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 638,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at