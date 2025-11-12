Ausblick: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) gibt am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,066 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 68,57 Prozent verringert. Damals waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,85 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,275 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,91 Milliarden USD, gegenüber 7,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

