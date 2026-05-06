Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG Aktie
WKN DE: A0YDQJ / ISIN: US2044098828
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,247 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,06 Milliarden USD, gegenüber 7,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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