Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG Aktie

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WKN DE: A0YDQJ / ISIN: US2044098828

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) lässt sich am 19.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,054 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,83 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) einen Umsatz von 1,91 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,263 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 7,25 Milliarden USD, gegenüber 7,39 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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