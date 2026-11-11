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WKN DE: A3EHBS / ISIN: US17166A1016

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cibus A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cibus A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cibus A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,203 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,3 Millionen USD – ein Plus von 113,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cibus A 0,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,847 USD, gegenüber -2,780 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 5,2 Millionen USD im Vergleich zu 3,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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