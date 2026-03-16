Ausblick: Cibus A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cibus A wird sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,353 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,500 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 35,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cibus A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,6 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,310 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -10,830 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at