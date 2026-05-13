Cibu a Aktie
WKN DE: A3EHBS / ISIN: US17166A1016
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cibus A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cibus A lässt sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cibus A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,257 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cibus A noch -1,340 USD je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 56,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,6 Millionen USD gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,963 USD, gegenüber -2,780 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 7,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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