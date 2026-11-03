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Cibus Nordic Real Estate AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JE9Q / ISIN: SE0010832204

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cibus Nordic Real Estate Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cibus Nordic Real Estate Registered wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,260 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cibus Nordic Real Estate Registered ein EPS von 2,56 SEK je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 51,9 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 520,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 EUR, gegenüber 12,62 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 204,8 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 2,09 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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