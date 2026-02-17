Ausblick: Cibus Nordic Real Estate Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cibus Nordic Real Estate Registered wird am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Cibus Nordic Real Estate Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,230 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 48,2 Millionen EUR, was einem Umsatz von 405,6 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,958 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,370 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 187,6 Millionen EUR, gegenüber 1,63 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at