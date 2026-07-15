Ausblick: Cibus Nordic Real Estate Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cibus Nordic Real Estate Registered wird am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,270 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cibus Nordic Real Estate Registered 1,86 SEK je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 51,3 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 505,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 EUR, während im vorherigen Jahr noch 12,62 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 208,1 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,09 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at