Cibus Nordic Real Estate AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JE9Q / ISIN: SE0010832204
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Cibus Nordic Real Estate Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cibus Nordic Real Estate Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,270 EUR. Im Vorjahresquartal waren 4,72 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 51,1 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 525,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 12,62 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 201,8 Millionen EUR, gegenüber 2,09 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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