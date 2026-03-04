Ausblick: CIENA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CIENA wird am 05.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,17 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 30,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,07 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,36 USD aus. Im Vorjahr waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 5,97 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at