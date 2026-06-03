CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
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03.06.2026 07:01:06
Ausblick: CIENA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CIENA präsentiert in der am 04.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CIENA 0,060 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 33,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,18 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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