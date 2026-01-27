Cimpress Aktie
WKN DE: A2PWHR / ISIN: IE00BKYC3F77
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Cimpress legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cimpress wird am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cimpress im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,45 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 993,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,69 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,600 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,61 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,40 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
