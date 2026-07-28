Ausblick: Cimpress präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cimpress wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,22 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 945,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 869,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,92 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,600 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 3,74 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at