Ausblick: Cimpress stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cimpress lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,175 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Cimpress soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 858,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 789,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,68 Milliarden USD, gegenüber 3,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at