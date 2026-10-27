Ausblick: Cimpress verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cimpress präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,805 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 934,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 863,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,00 USD aus. Im Vorjahr waren 3,93 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 4,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at