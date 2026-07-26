Ausblick: Cincinnati Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cincinnati Financial wird am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,84 USD. Dies würde einer Verringerung von 57,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cincinnati Financial 4,34 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 16,52 Prozent auf 2,71 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,77 USD im Vergleich zu 15,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 10,69 Milliarden USD, gegenüber 12,63 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at