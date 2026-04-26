Ausblick: Cincinnati Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cincinnati Financial wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,95 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,570 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,61 Milliarden USD gegenüber 2,57 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,46 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 15,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at