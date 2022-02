Ausblick: Cincinnati Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cincinnati Financial lädt am 15.02.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cincinnati Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden USD im Vergleich zu 1,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,78 USD im Vergleich zu 3,28 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,38 Milliarden USD, gegenüber 5,98 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at