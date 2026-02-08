Ausblick: Cincinnati Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cincinnati Financial lässt sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cincinnati Financial die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,54 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,55 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,49 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 14,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 9,94 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 11,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at