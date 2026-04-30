Cinemark Holdings Aktie

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WKN DE: A0MK44 / ISIN: US17243V1026

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: Cinemark gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cinemark gibt am 01.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,089 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 17,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 632,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 540,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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