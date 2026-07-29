Ausblick: Cinemark mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cinemark lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cinemark noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 940,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cinemark für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,03 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 3,47 Milliarden USD im Vergleich zu 3,12 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at