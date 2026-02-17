Cinemark Holdings Aktie
WKN DE: A0MK44 / ISIN: US17243V1026
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cinemark zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cinemark wird am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 814,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cinemark für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 779,0 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,06 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,06 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 3,11 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
