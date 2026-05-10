Cineplex Aktie
WKN DE: A1H5KZ / ISIN: CA1724541000
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cineplex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cineplex lädt am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,296 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 48,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,580 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cineplex in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 294,2 Millionen CAD im Vergleich zu 264,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,368 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,580 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,41 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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