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WKN DE: A1H5KZ / ISIN: CA1724541000

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cineplex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cineplex lädt am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,296 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 48,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,580 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cineplex in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 294,2 Millionen CAD im Vergleich zu 264,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,368 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,580 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,41 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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