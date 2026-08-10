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WKN DE: A1H5KZ / ISIN: CA1724541000

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cineplex öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cineplex wird am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,206 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cineplex ein EPS von -0,030 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 378,7 Millionen CAD gegenüber 361,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,355 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,580 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,42 Milliarden CAD, gegenüber 1,28 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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