Cineplex Aktie
WKN DE: A1H5KZ / ISIN: CA1724541000
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cineplex stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cineplex wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,108 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cineplex ein EPS von 0,050 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,46 Prozent auf 339,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Cineplex noch 362,7 Millionen CAD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,462 CAD je Aktie, gegenüber -0,590 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,33 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
