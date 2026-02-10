Ausblick: Cineplex stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cineplex wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,108 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cineplex ein EPS von 0,050 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,46 Prozent auf 339,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Cineplex noch 362,7 Millionen CAD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,462 CAD je Aktie, gegenüber -0,590 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,33 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at