Ausblick: Cineverse gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cineverse wird am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,030 USD gegenüber 0,340 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 20,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 50,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 40,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,455 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 65,1 Millionen USD, gegenüber 78,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

