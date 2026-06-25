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25.06.2026 07:01:06

Ausblick: Cineverse zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cineverse wird am 26.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cineverse in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 23,1 Millionen USD im Vergleich zu 15,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,680 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 62,9 Millionen USD, gegenüber 78,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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