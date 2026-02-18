Cint Group AB Aktie
WKN DE: A2QPAW / ISIN: SE0015483276
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cint Group (publ) Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cint Group (publ) Registered wird am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR gegenüber 0,090 SEK im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 39,7 Millionen EUR für Cint Group (publ) Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 521,6 Millionen SEK erzielt wurde.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,680 EUR, gegenüber -0,540 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 149,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,90 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
