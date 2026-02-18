Cint Group AB Aktie

Cint Group AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QPAW / ISIN: SE0015483276

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cint Group (publ) Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cint Group (publ) Registered wird am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR gegenüber 0,090 SEK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 39,7 Millionen EUR für Cint Group (publ) Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 521,6 Millionen SEK erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,680 EUR, gegenüber -0,540 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 149,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,90 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Cint Group AB (publ) Registered Shs

Cint Group AB (publ) Registered Shs 0,30

