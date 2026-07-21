Cint Group AB Aktie

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WKN DE: A2QPAW / ISIN: SE0015483276

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Cint Group (publ) Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cint Group (publ) Registered gibt am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,005 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cint Group (publ) Registered 0,110 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 39,7 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 430,7 Millionen SEK erzielt wurde.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,057 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,530 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 154,0 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,67 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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