Ausblick: Cintas gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cintas veröffentlicht am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cintas 1,13 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cintas in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,82 Milliarden USD im Vergleich zu 2,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,40 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 11,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,34 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at